कंपनी निर्देशिका
Airbnb

Airbnb वेतन

Airbnb का वेतन निम्न स्तर पर बिज़नेस एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $33,473 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $836,108 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Airbnb. अंतिम अपडेट: 9/4/2025

Airbnb लोगो

$57K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

एंड्रॉइड इंजीनियर

मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
प्रोडक्ट मैनेजर
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

यूएक्स डिजाइनर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
M1 $602K
M2 $765K
रिक्रूटर
G8 $189K
G9 $209K

टेक्निकल रिक्रूटर

टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
L5 $349K
L6 $499K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $301K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $200K
मार्केटिंग
Median $300K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $330K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $33.5K
डेटा एनालिस्ट
Median $157K
लीगल
Median $275K

लीगल काउंसल

सेल्स
Median $100K
डेटा साइंस मैनेजर
Median $620K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
Median $155K
बिज़नेस डेवलपमेंट
Median $130K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
Median $230K
यूएक्स रिसर्चर
Median $340K
अकाउंटेंट
$190K

टेक्निकल अकाउंटेंट

बिज़नेस ऑपरेशन्स
$349K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$267K
कॉपी राइटर
$246K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$126K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$367K
मैकेनिकल इंजीनियर
$295K
पीपल ऑपरेशन्स
$402K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$348K
रेवेन्यू ऑपरेशन्स
$266K
सेल्स इंजीनियर
$71.5K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$117K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

35%

वर्ष 1

30%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

15%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Airbnb में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 35% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.75% त्रैमासिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (7.50% त्रैमासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (5.00% त्रैमासिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (3.75% त्रैमासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Airbnb में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Airbnb में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

सामान्य प्रश्न

Airbnb में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the G11 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $836,108 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Airbnb में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $301,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Airbnb के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Lyft
  • Uber
  • Opendoor
  • DoorDash
  • Roblox
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन