ExxonMobil משכורות

המשכורת של ExxonMobil נעה בין $1,547 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $290,000 עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ExxonMobil. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

מהנדס מכונות
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
מהנדס תוכנה
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מדען מחקר

מהנדס כימיה
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

מהנדס תהליכים

מנהל מוצר
CL24 $126K
CL26 $197K
מנהל פרויקט
CL23 $118K
CL27 $214K
מנהל תוכנית טכנית
CL26 $182K
CL28 $290K
פיתוח עסקי
Median $200K
מדען נתונים
Median $35.8K
טכנולוג מידע (IT)
Median $108K
שיווק
Median $237K
מהנדס חומרה
Median $140K
מעצב מוצר
Median $120K
מהנדס אזרחי
Median $231K
רואה חשבון
$17.6K
מהנדס ביו-רפואי
$136K
תפעול עסקי
$114K
מנהל תפעול עסקי
$139K
אנליסט עסקי
$1.5K
מהנדס בקרה
$171K
אנליסט נתונים
$26K
מהנדס חשמל
$164K
אנליסט פיננסי
$18.4K
מהנדס גאולוגי
$169K
משאבי אנוש
$3.5K
יועץ ניהולי
$38.8K
תפעול שיווק
$149K
מנהל תוכנית
$181K
מכירות
$93.5K
אנליסט אבטחת סייבר
$115K
ארכיטקט פתרונות
$43.1K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ExxonMobil הוא מנהל תוכנית טכנית at the CL28 level עם תגמול כולל שנתי של $290,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ExxonMobil הוא $134,342.

