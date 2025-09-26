פיצוי מדען נתונים in United States ב-ExxonMobil נע בין $124K ל-year עבור CL23 לבין $281K ל-year עבור CL27. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$210K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ExxonMobil. עדכון אחרון: 9/26/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
