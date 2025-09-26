פיצוי מהנדס מכונות in United States ב-ExxonMobil נע בין $115K ל-year עבור CL22 לבין $247K ל-year עבור CL27. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$127K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ExxonMobil. עדכון אחרון: 9/26/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
