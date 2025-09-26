ספריית חברות
ExxonMobil
ExxonMobil מנהל פרויקט שכר

פיצוי מנהל פרויקט in United States ב-ExxonMobil נע בין $118K ל-year עבור CL23 לבין $331K ל-year עבור CL28. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$210K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ExxonMobil. עדכון אחרון: 9/26/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$118K
$118K
$0
$0
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 4 רמות נוספות
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
מה הן דרגות הקריירה ב ExxonMobil?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-ExxonMobil in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $330,815. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ExxonMobil עבור תפקיד מנהל פרויקט in United States הוא $196,000.

משאבים נוספים