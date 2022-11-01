ספריית חברות
ANZ
ANZ משכורות

המשכורת של ANZ נעה בין $8,937 בפיצוי כולל בשנה עבור תפעול עסקי ברמה הנמוכה לבין $164,797 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ANZ. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Junior Software Engineer $75.1K
Software Engineer $86.3K
Senior Software Engineer $115K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

מהנדס דבאופס

מהנדס אמינות אתר

מדען נתונים
Median $77.4K
אנליסט נתונים
Median $87.4K

מנהל מוצר
Median $106K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $165K
טכנולוג מידע (IT)
Median $68.9K
תפעול עסקי
$8.9K
אנליסט עסקי
$85.3K
שירות לקוחות
$35.7K
אנליסט פיננסי
$40.1K
משאבי אנוש
$54K
בנקאי השקעות
$45.5K
שיווק
$73.3K
מהנדס מכונות
$92.6K
מעצב מוצר
$101K
מנהל תוכנית
$144K
מכירות
$137K
אנליסט אבטחת סייבר
$71.4K
ארכיטקט פתרונות
$34.5K
תגמולים כוללים
$58.4K
שאלות נפוצות

ANZ薪资最高的职位是מנהל הנדסת תוכנה，年度总薪酬为$164,797。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
ANZ的年度总薪酬中位数为$76,239。

