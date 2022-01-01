ספריית חברות
Pinterest משכורות

המשכורת של Pinterest נעה בין $16,080 בפיצוי כולל בשנה עבור תפעול שיווק ברמה הנמוכה לבין $1,154,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Pinterest. עודכן לאחרונה: 8/26/2025

$160K

מהנדס תוכנה
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מדען נתונים
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
מנהל הנדסת תוכנה
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

מנהל מוצר
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
מעצב מוצר
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

מעצב חוויית משתמש

מכירות
Median $204K

מנהל לקוחות

מנהל תוכנית טכנית
Median $265K
אנליסט נתונים
Median $300K
אנליסט פיננסי
Median $152K
מנהל פרויקט
Median $156K
חוקר UX
Median $275K
תפעול עסקי
Median $213K
אנליסט עסקי
Median $152K
מנהל מדעי נתונים
Median $525K
שיווק
Median $261K
מנהל תוכנית
Median $174K
משאבי אנוש
Median $160K
רואה חשבון
$715K

רואה חשבון טכני

מנהל תפעול עסקי
$176K
פיתוח עסקי
$157K
ראש מטה
$211K
פיתוח תאגידי
$896K
שירות לקוחות
$56.5K
מעצב גרפי
$196K
טכנולוג מידע (IT)
$55.2K
משפטי
$117K
תפעול שיווק
$16.1K
מנהל שותפויות
$91.6K
מנהל עיצוב מוצר
$249K
גיוס
$76.2K
מהנדס מכירות
$219K
תגמולים כוללים
$283K
משקיע הון סיכון
$159K
לוח זמני הבשלה

50%

שנה 1

33%

שנה 2

17%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בPinterest, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 50% בוקע ב 1st-שנה (12.50% רבעוני)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (8.25% רבעוני)

  • 17% בוקע ב 3rd-שנה (4.25% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בPinterest, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בPinterest, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Pinterest is מנהל הנדסת תוכנה at the M18 level with a yearly total compensation of $1,154,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Pinterest is $248,750.

