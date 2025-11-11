ספריית חברות
פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Australia ב-ANZ נע בין A$169K ל-year עבור Senior Software Engineer לבין A$190K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Australia מגיעה ל-A$175K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ANZ. עדכון אחרון: 11/11/2025

שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Junior Software Engineer
(רמת כניסה)
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$169K
A$167K
A$0
A$2.3K
Lead Software Engineer
A$190K
A$182K
A$0
A$8.7K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
מה הן דרגות הקריירה ב ANZ?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-ANZ in Australia עומדת על תגמול כולל שנתי של A$215,515. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ANZ עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in Australia הוא A$169,601.

