פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Australia ב-ANZ נע בין A$169K ל-year עבור Senior Software Engineer לבין A$190K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Australia מגיעה ל-A$175K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ANZ. עדכון אחרון: 11/11/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$169K
A$167K
A$0
A$2.3K
Lead Software Engineer
A$190K
A$182K
A$0
A$8.7K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
