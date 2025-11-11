ספריית חברות
ANZ
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס נתונים

ANZ מהנדס נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס נתונים in Australia ב-ANZ מגיעה ל-A$127K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ANZ. עדכון אחרון: 11/11/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
סה״כ לשנה
A$127K
דרגה
L4
משכורת בסיס
A$124K
Stock (/yr)
A$0
בונוס
A$3.1K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב ANZ?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54.1K
Verily logo
+A$34K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס נתונים ב-ANZ in Australia עומדת על תגמול כולל שנתי של A$184,243. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ANZ עבור תפקיד מהנדס נתונים in Australia הוא A$123,958.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור ANZ

חברות קשורות

  • Databricks
  • Airbnb
  • Intuit
  • Lyft
  • Dropbox
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים