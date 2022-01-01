ספריית חברות
Airbnb

Airbnb משכורות

המשכורת של Airbnb נעה בין $33,473 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $836,108 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Airbnb. עודכן לאחרונה: 9/4/2025

לוגו של Airbnb

$57K

מהנדס תוכנה
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

מהנדס אנדרואיד

מהנדס תוכנה מובייל

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

מדען נתונים
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
מנהל מוצר
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

מעצב מוצר
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

מעצב חוויית משתמש

מנהל הנדסת תוכנה
M1 $602K
M2 $765K
גיוס
G8 $189K
G9 $209K

רקרוטר טכני

מנהל תוכנית טכנית
L5 $349K
L6 $499K
אנליסט פיננסי
Median $301K
מנהל פרויקט
Median $200K
שיווק
Median $300K
מנהל תוכנית
Median $330K
אנליסט עסקי
Median $33.5K
אנליסט נתונים
Median $157K
משפטי
Median $275K

יועץ משפטי

מכירות
Median $100K
מנהל מדעי נתונים
Median $620K
עוזר אדמיניסטרטיבי
Median $155K
פיתוח עסקי
Median $130K
טכנולוג מידע (IT)
Median $230K
חוקר UX
Median $340K
רואה חשבון
$190K

רואה חשבון טכני

תפעול עסקי
$349K
מנהל תפעול עסקי
$267K
קופי רייטר
$246K
משאבי אנוש
$126K
תפעול שיווק
$367K
מהנדס מכונות
$295K
תפעול אנשים
$402K
מנהל עיצוב מוצר
$348K
תפעול הכנסות
$266K
מהנדס מכירות
$71.5K
אנליסט אבטחת סייבר
$117K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

35%

שנה 1

30%

שנה 2

20%

שנה 3

15%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAirbnb, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 35% בוקע ב 1st-שנה (8.75% רבעוני)

  • 30% בוקע ב 2nd-שנה (7.50% רבעוני)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (5.00% רבעוני)

  • 15% בוקע ב 4th-שנה (3.75% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAirbnb, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAirbnb, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Airbnb הוא מהנדס תוכנה at the G11 level עם תגמול כולל שנתי של $836,108. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Airbnb הוא $301,000.

