Roblox משכורות

טווח המשכורת של Roblox נע בין $19,386 בפיצוי כולל שנתי עבור מעצב גרפי בקצה התחתון ל-$1,200,556 עבור מהנדס תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Roblox. עודכן לאחרונה: 8/19/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.
33%
שנה 1
33%
שנה 2
33%
שנה 3
ב-Roblox, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 3 שנים:
33% נרכש ב 1st-שנה (8.25% רבעוני)
33% נרכש ב 2nd-שנה (8.25% רבעוני)
33% נרכש ב 3rd-שנה (8.25% רבעוני)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
ב-Roblox, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:
25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
בקר בקהילת Levels.fyi כדי לתקשר עם עובדים מחברות שונות, לקבל ייעוץ קריירה ועוד.