Roblox משכורות

טווח המשכורת של Roblox נע בין $19,386 בפיצוי כולל שנתי עבור מעצב גרפי בקצה התחתון ל-$1,200,556 עבור מהנדס תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Roblox. עודכן לאחרונה: 8/19/2025

$160K

מהנדס תוכנה
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בצד השרת

מהנדס תוכנה מלא

מהנדס תקשורת

מהנדס בקרת איכות תוכנה

מהנדס תוכנה בייצור

מהנדס אבטחת תוכנה

מהנדס אמינות אתר

מהנדס תוכנה למשחקי וידאו

מנהל מוצר
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
מגייס
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

מגייס טכנולוגי

מעצב מוצר
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

מעצב חוויית משתמש

מדען נתונים
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
מנהל הנדסת תוכנה
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
אנליסט פיננסי
Median $185K
שיווק
Median $260K
עוזר/ת מנהלי/ת
$141K
אנליסט עסקי
$161K
מנהל מדעי נתונים
$564K
מעצב גרפי
$19.4K
משאבי אנוש
$281K
טכנולוג מידע (IT)
$275K
מנהל עיצוב מוצר
$467K
מנהל תוכנית
$296K
אנליסט אבטחת סייבר
$318K
מנהל תוכנית טכנית
$274K
כותב טכני
$191K
אמון ובטיחות
$228K
הון סיכון
$653K
לוח זמנים לוסטינג

33%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

סוג מניות
RSU

ב-Roblox, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 3 שנים:

  • 33% נרכש ב 1st-שנה (8.25% רבעוני)

  • 33% נרכש ב 2nd-שנה (8.25% רבעוני)

  • 33% נרכש ב 3rd-שנה (8.25% רבעוני)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-Roblox, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Roblox הוא מהנדס תוכנה at the TD1 level עם פיצוי כולל שנתי של $1,200,556. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Roblox הוא $332,693.

