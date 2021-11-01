Répertoire des entreprises
Societe Generale
Societe Generale Salaires

La fourchette de salaires de Societe Generale va de $19,391 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $250,000 pour un Analyste financier au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Societe Generale. Dernière mise à jour : 8/25/2025

$160K

Ingénieur logiciel
L1 $19.4K
L2 $26.1K
L3 $25.8K
L4 $27.6K
L5 $31.8K
L6 $42.2K
L7 $31.2K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Data Scientist
Median $27.1K
Chef de produit
L4 $56.8K
L5 $53K

Analyste commercial
Median $20.7K
Designer de produits
Median $56.6K

Designer UX

Analyste financier
Median $250K
Chef de projet
Median $82.4K
Analyste de données
$65.6K
Technologue en informatique
$149K
Banquier d'investissement
$28.1K
Juridique
$189K
Consultant en management
$56.4K
Responsable de programme
$69.5K
Analyste en cybersécurité
$58.8K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$197K
Architecte de solutions
$121K
Responsable de programme technique
$69.3K
Rédacteur technique
$40.3K
The highest paying role reported at Societe Generale is Analyste financier with a yearly total compensation of $250,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Societe Generale is $56,388.

Autres ressources