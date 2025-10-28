La rémunération Analyste Métier in India chez Societe Generale totalise ₹2.68M par year pour L3. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹1.8M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Societe Generale. Dernière mise à jour : 10/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.68M
₹2.42M
₹0
₹254K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
