Répertoire d'entreprises
Societe Generale
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Chef de Projet

  • Tous les salaires Chef de Projet

Societe Generale Chef de Projet Salaires

La rémunération Chef de Projet in France chez Societe Generale totalise €103K par year pour L4. Le package de rémunération médian in France year totalise €71.7K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Societe Generale. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Ajouter rémunérationComparer les niveaux
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€103K
€80.2K
€5.5K
€17.2K
Voir 3 Plus de niveaux
Ajouter rémunérationComparer les niveaux
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.4K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Societe Generale?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Chef de Projet offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Projet chez Societe Generale in France s'élève à une rémunération totale annuelle de €134,136. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Societe Generale pour le poste Chef de Projet in France est de €71,777.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Societe Generale

Entreprises similaires

  • ICICI Bank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • Bank of America
  • Associated Bank
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources