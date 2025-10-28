Répertoire d'entreprises
Societe Generale
La rémunération totale moyenne Architecte Solutions in France chez Societe Generale va de €84K à €120K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Societe Generale. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

€96.3K - €113K
France
Fourchette courante
Fourchette possible
€84K€96.3K€113K€120K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Societe Generale?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Architecte Solutions chez Societe Generale in France s'élève à une rémunération totale annuelle de €119,917. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Societe Generale pour le poste Architecte Solutions in France est de €84,044.

