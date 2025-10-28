La rémunération Ingénieur Logiciel in India chez Societe Generale va de ₹1.69M par year pour L1 à ₹2.69M par year pour L7. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹1.96M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Societe Generale. Dernière mise à jour : 10/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
