Societe Generale
Societe Generale Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération Ingénieur Logiciel in India chez Societe Generale va de ₹1.69M par year pour L1 à ₹2.69M par year pour L7. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹1.96M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Societe Generale. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
(Niveau débutant)
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Voir 3 Plus de niveaux
Dernières soumissions de salaires
Quels sont les niveaux de carrière chez Societe Generale?

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Societe Generale in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹3,661,308. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Societe Generale pour le poste Ingénieur Logiciel in India est de ₹1,965,767.

Autres ressources