ThoughtSpot
ThoughtSpot Mga Sweldo

Ang sahod ng ThoughtSpot ay mula $12,271 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Rekruter sa mababang hanay hanggang $326,625 para sa isang Benta sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng ThoughtSpot. Huling na-update: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inhinyero ng Software
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Marketing
Median $148K
Analista ng Negosyo
$213K

Pag-unlad ng Korporasyon
$159K
Siyentipiko ng Data
$133K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
$49.8K
Disenyer ng Produkto
$30.9K
Manager ng Produkto
$110K
Rekruter
$12.3K
Benta
$327K
Analista ng Cybersecurity
$107K
Manager ng Inhinyeryang Software
$152K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa ThoughtSpot, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa ThoughtSpot ay Benta at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $326,625. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ThoughtSpot ay $108,845.

Iba pang Resources