ThoughtSpot Mga Sweldo

Ang sahod ng ThoughtSpot ay mula $12,271 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Rekruter sa mababang hanay hanggang $326,625 para sa isang Benta sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng ThoughtSpot. Huling na-update: 11/16/2025
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa ThoughtSpot, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
