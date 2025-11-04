Direktoryo ng mga Kumpanya
ThoughtSpot
ThoughtSpot Manager ng Produkto Sahod

Ang median na Manager ng Produkto kompensasyon in India package sa ThoughtSpot ay umabot sa ₹6.78M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ThoughtSpot. Huling na-update: 11/4/2025

Gitna ng Pakete
company icon
ThoughtSpot
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Kabuuan bawat taon
₹6.78M
Antas
Senior
Pangunahing Sahod
₹6.78M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Mga taon sa kumpanya
4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
8 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa ThoughtSpot?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa ThoughtSpot, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa ThoughtSpot in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹12,123,799. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ThoughtSpot para sa Manager ng Produkto role in India ay ₹7,751,326.

Iba pang Resources