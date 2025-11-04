ThoughtSpot Pag-unlad ng Korporasyon Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Pag-unlad ng Korporasyon kabuuang kompensasyon sa ThoughtSpot ay mula $136K hanggang $190K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ThoughtSpot. Huling na-update: 11/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$147K - $171K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$136K$147K$171K$190K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa ThoughtSpot, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Pag-unlad ng Korporasyon sa ThoughtSpot ay may taunang kabuuang bayad na $190,400. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ThoughtSpot para sa Pag-unlad ng Korporasyon role ay $136,000.

