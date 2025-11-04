ThoughtSpot Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in India sa ThoughtSpot ay mula ₹3.42M bawat year para sa MTS 2 hanggang ₹11.92M bawat year para sa Staff Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹5.33M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ThoughtSpot. Huling na-update: 11/4/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa ThoughtSpot, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo