Proofpoint Mga Sweldo

Ang sahod ng Proofpoint ay mula $72,436 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $543,150 para sa isang Marketing sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Proofpoint. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Accountant
Median $134K
Data Science Manager
Median $420K

Manager ng Produkto
Median $225K
Manager ng Software Engineering
Median $394K
Sales
Median $142K
Business Analyst
$79.6K
Siyentipiko ng Data
$72.4K
Financial Analyst
$112K
Human Resources
$169K
Information Technologist (IT)
$265K
Marketing
$543K
Disenyor ng Produkto
$134K
Recruiter
$154K
Cybersecurity Analyst
$127K
Technical Program Manager
$186K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Proofpoint, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Proofpoint is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $543,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Proofpoint is $169,150.

