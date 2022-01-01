Yrityshakemisto
Ansys Palkat

Ansys:n palkkaväli vaihtelee $22,287:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $190,000:aan Laitteistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Ansys. Viimeksi päivitetty: 8/21/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Konetekniikan insinööri
P2 $110K
P3 $164K
Laitteistoinsinööri
Median $190K

Asiakaspalvelu
$63.4K
Sähkötekniikan insinööri
$174K
Tietotekniikan asiantuntija
$131K
Markkinointi
$124K
Markkinointitoiminnot
$113K
Optisen tekniikan insinööri
$62.3K
Tuotevastaava
$131K
Projektipäällikkö
$179K
Rekrytoija
$107K
Myynti
$133K
Myyntitekniikan asiantuntija
$39.3K
Tekninen ohjelmajohtaja
$123K
Tekninen kirjoittaja
$87.1K
Omistusoikeuden aikataulu

33%

VUOSI 1

33%

VUOSI 2

33%

VUOSI 3

Osakelaji
RSU

Ansys:ssa RSUs on 3-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 33% kertyvät 1st-VUOSI (33.00% vuosittain)

  • 33% kertyvät 2nd-VUOSI (33.00% vuosittain)

  • 33% kertyvät 3rd-VUOSI (33.00% vuosittain)

UKK

Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Ansys, становить $111,360.

