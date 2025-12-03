Yritysluettelo
Ansys
Ansys Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in Canada Ansys:ssa on yhteensä CA$122K per year. Katso Ansys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Mediaanipalkka
company icon
Ansys
Senior Product Manager
Waterloo, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
$88K
Taso
P3
Peruspalkka
$86.5K
Stock (/yr)
$1.5K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
2-4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Ansys?
Uusimmat palkkailmoitukset
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Ansys-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Ansys in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$129,878. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ansys Tuotepäällikkö roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$120,370.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ansys/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.