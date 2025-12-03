Yritysluettelo
Ansys
Tekninen ohjelmapäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Ansys:ssa vaihtelee $103K ja $144K per year välillä. Katso Ansys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$112K - $135K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$103K$112K$135K$144K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Ansys-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä Ansys in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $143,840. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ansys Tekninen ohjelmapäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $102,920.

