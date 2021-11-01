Ettevõtete kataloog
Travelers
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Travelers Palgad

Travelers palk ulatub $51,299 kogutasus aastas Finantsanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $281,585 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Travelers. Viimati uuendatud: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

Andmeteadlane
Median $135K
Aktuar
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Tootejuht
Median $163K
Projektijuht
Median $155K
Kindlustusekspert
Median $121K
Müük
Median $132K
Toote Disainer
Median $96K
Raamatupidaja
$86.6K
Ärianalüütik
$86.9K
Klienditeenindus
$84K
Klienditeeninduse Operatsioonid
$64.3K
Andmeanalüütik
$95.5K
Andmeteaduse Juht
$179K
Finantsanalüütik
$51.3K
Geoloogiainsener
$79.6K
Graafiline Disainer
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Tarkvaraarenduse Juht
$282K
Lahenduste Arhitekt
$261K

Data Architect

Tehnilise Programmi Juht
$129K
Riskikapitalist
$98.5K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Travelers on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $281,585. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Travelers keskmine aastane kogutasu on $129,350.

Esiletõstetud töökohad

    Travelers jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Citi
  • Progressive
  • Morgan Stanley
  • JLL
  • CoStar Group
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid