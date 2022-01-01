Ettevõtete kataloog
Morgan Stanley
Morgan Stanley Palgad

Morgan Stanley palk ulatub $21,750 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $399,990 Riistvarainsener ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

Tarkvaraarendaja
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Investeerimispankur
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Ärianalüütik
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Andmeteadlane
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Kvantitatiivne uurija

Finantsanalüütik
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Tootejuht
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Tarkvaraarenduse Juht
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Projektijuht
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Ärioperatsioonid
Median $66.8K
Tehnilise Programmi Juht
Median $191K
Raamatupidaja
Median $115K

Technical Accountant

Müük
Median $150K
Lahenduste Arhitekt
Median $265K

Data Architect

Inimressursid
Median $160K
Õiguslik
Median $187K
Riskikapitalist
Median $120K

Kaasliige

Analüütik

Turundus
Median $120K
Administratiivassistent
$99.5K
Ärioperatsioonide Juht
$296K
Äri Arendus
$92.5K
Klienditeenindus
$50.1K
Kliendi Edu
$49.2K
Andmeanalüütik
$58.6K
Riistvarainsener
$400K
Juhtimiskonsultant
Median $60K
Turundusoperatsioonid
$63.5K
Toote Disaini Juht
$129K
Programmijuht
$196K
Värbaja
$161K
Regulatiivküsimused
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
UX Uurija
$99.5K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Morgan Stanley on Riistvarainsener at the Common Range Average level aastase kogutasuga $399,990. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Morgan Stanley keskmine aastane kogutasu on $128,175.

Muud ressursid