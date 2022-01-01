CoStar Group Palgad

Ettevõtete kataloog
CoStar Group palk ulatub $60,000 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $241,200 Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest CoStar Group. Viimati uuendatud: 10/13/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

DevOps insener

Andmeteadlane
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Toote Disainer
Median $105K

UX disainer

Tootejuht
Median $130K
Klienditeenindus
Median $60K
Turundus
Median $82K
Ärianalüütik
$197K
Äri Arendus
$134K
Andmeanalüütik
$144K
Finantsanalüütik
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Turundusoperatsioonid
$61.6K
Müük
$149K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $230K
Tehnilise Programmi Juht
$241K
Riskikapitalist
$114K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

CoStar Group ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

Muud ressursid