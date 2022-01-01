Ettevõtete kataloog
StockX
StockX Palgad

StockX palk ulatub $85,570 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $472,625 Andmeteadlane ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest StockX. Viimati uuendatud: 10/15/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $174K
Tootejuht
Median $165K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $230K

Andmeteadlane
$473K
Turundus
$106K
Toote Disainer
$85.6K
Tehnilise Programmi Juht
$169K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

StockX ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes StockX on Andmeteadlane at the Common Range Average level aastase kogutasuga $472,625. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte StockX keskmine aastane kogutasu on $169,150.

Muud ressursid