Ettevõtete kataloog
StockX
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Toote Disainer

  • Kõik Toote Disainer Palgad

StockX Toote Disainer Palgad

Keskmine Toote Disainer kogutasu in United States ettevõttes StockX ulatub $73.1K kuni $102K year kohta. Vaata ettevõtte StockX kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025

Keskmine Kogutasu

$79.1K - $92K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$73.1K$79.1K$92K$102K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 2 veel Toote Disainer andmete sisestusts ettevõttes StockX avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

StockX ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Toote Disainer pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes StockX in United States on aastase kogutasuga $102,340. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte StockX Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $73,100.

Esiletõstetud töökohad

    StockX jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Drizly
  • The Mom Project
  • HomeLight
  • Thumbtack
  • OfferUp
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid