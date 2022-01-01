Ettevõtete kataloog
Drizly
Drizly Palgad

Drizly palga vahemik varieerub $132,660 kogu kompensatsioonis aastas Andmeteadlane madalamas otsas kuni $351,750 Andmeteaduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Drizly. Viimati uuendatud: 8/18/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $170K
Tootehaldusr
Median $225K
Tarkvaraarenduse juht
Median $261K

Andmeteaduse juht
$352K
Andmeteadlane
$133K
Turunduse operatsioonid
$246K
Toote disainer
$162K
Müük
$234K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Drizly on Andmeteaduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $351,750. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Drizly mediaan aastane kogukompensatsioon on $229,413.

Muud ressursid