Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes StockX ulatub $236K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul kuni $257K year kohta taseme Technical Lead puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $174K. Vaata ettevõtte StockX kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
StockX ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)