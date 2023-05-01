Ettevõtete kataloog
Monarch Tractor
Monarch Tractor Palgad

Monarch Tractor palk ulatub $125,625 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $260,295 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Monarch Tractor. Viimati uuendatud: 9/16/2025

$160K

Tehnilise Programmi Juht
Median $168K
Mehaanikinsener
$143K
Tootejuht
$144K

Tarkvaraarendaja
$126K
Tarkvaraarenduse Juht
$260K
Ei leia oma ametinimetust?

lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Monarch Tractor on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $260,295. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Monarch Tractor keskmine aastane kogutasu on $144,218.

