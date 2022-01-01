Ettevõtete kataloog
Pinterest
Pinterest Palgad

Pinterest palk ulatub $16,080 kogutasus aastas Turundusoperatsioonid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $1,154,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Pinterest. Viimati uuendatud: 8/26/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeteadlane
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Tarkvaraarenduse Juht
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Tootejuht
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Toote Disainer
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX disainer

Müük
Median $204K

Kliendimanager

Tehnilise Programmi Juht
Median $265K
Andmeanalüütik
Median $300K
Finantsanalüütik
Median $152K
Projektijuht
Median $156K
UX Uurija
Median $275K
Ärioperatsioonid
Median $213K
Ärianalüütik
Median $152K
Andmeteaduse Juht
Median $525K
Turundus
Median $261K
Programmijuht
Median $174K
Inimressursid
Median $160K
Raamatupidaja
$715K

Tehniline raamatupidaja

Ärioperatsioonide Juht
$176K
Äri Arendus
$157K
Staabiülem
$211K
Ettevõtte Arendus
$896K
Klienditeenindus
$56.5K
Graafiline Disainer
$196K
Infotehnoloog (IT)
$55.2K
Õiguslik
$117K
Turundusoperatsioonid
$16.1K
Partnerite Juht
$91.6K
Toote Disaini Juht
$249K
Värbaja
$76.2K
Müügiinsener
$219K
Kogutasustus
$283K
Riskikapitalist
$159K
Õiguste omandamise graafik

50%

AASTA 1

33%

AASTA 2

17%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Pinterest ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 50% õigused omandatakse 1st-AASTA (12.50% kvartaliti)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.25% kvartaliti)

  • 17% õigused omandatakse 3rd-AASTA (4.25% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Pinterest ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Pinterest ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Pinterest on Tarkvaraarenduse Juht at the M18 level aastase kogutasuga $1,154,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Pinterest keskmine aastane kogutasu on $248,750.

