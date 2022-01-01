Ettevõtete kataloog
Snap Palgad

Snap palk ulatub $61,215 kogutasus aastas Usaldus ja Turvalisus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $1,472,985 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Snap. Viimati uuendatud: 9/6/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Tootmise tarkvarainsener

Turvalisuse tarkvarainsener

Virtuaalreaalsuse tarkvarainsener

Teadur

Andmeteadlane
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Tootejuht
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Tarkvaraarenduse Juht
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Tehnilise Programmi Juht
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Müük
Median $235K

Kliendihaldusjuht

Kliendimanager

Toote Disainer
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX disainer

Värbaja
L3 $146K
L4 $162K

Tehniliste spetsialistide värbaja

Turundus
L3 $182K
L4 $251K

Tooteturunduse juht

Programmijuht
Median $260K
Raamatupidaja
Median $150K

Tehniline raamatupidaja

Infotehnoloog (IT)
Median $165K
Mehaanikinsener
Median $352K
Ärianalüütik
$90.5K
Äri Arendus
$304K
Klienditeeninduse Operatsioonid
$79.9K
Andmeanalüütik
$144K
Andmeteaduse Juht
$302K
Finantsanalüütik
$234K
Riistvarainsener
$144K
Õiguslik
$120K
Juhtimiskonsultant
$377K
Turundusoperatsioonid
$176K
Optikainsener
$527K
Partnerite Juht
$643K
Toote Disaini Juht
$570K
Projektijuht
$98K
Küberturvalisuse Analüütik
$159K
Usaldus ja Turvalisus
$61.2K
Õiguste omandamise graafik

100%

AASTA 1

Aktsia tüüp
RSU

Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 100% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.33% igakuiselt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (2.77% igakuiselt)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.77% igakuiselt)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.77% igakuiselt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

AASTA 1

33%

AASTA 2

13%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 54% õigused omandatakse 1st-AASTA (4.50% igakuiselt)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.75% igakuiselt)

  • 13% õigused omandatakse 3rd-AASTA (1.08% igakuiselt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Snap on Tarkvaraarenduse Juht at the L8 level aastase kogutasuga $1,472,985. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Snap keskmine aastane kogutasu on $302,575.

Muud ressursid