Coinbase Palgad

Coinbase palk ulatub $69,345 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $1,186,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Coinbase. Viimati uuendatud: 9/5/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend tarkvarainsener

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootmise tarkvarainsener

Krüptoinsener

Tootejuht
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Toote Disainer
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Interaktsioonidisainer

UX disainer

Andmeteadlane
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Tehnilise Programmi Juht
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Tarkvaraarenduse Juht
M6 $560K
M7 $772K
Küberturvalisuse Analüütik
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Inimressursid
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Turundus
IC5 $200K
IC6 $270K

Tooteturunduse juht

Programmijuht
IC4 $163K
IC5 $193K
Projektijuht
IC5 $213K
IC6 $346K
Finantsanalüütik
Median $214K
Andmeanalüütik
Median $175K
Äri Arendus
Median $477K
Õiguslik
Median $526K
Infotehnoloog (IT)
Median $240K
Andmeteaduse Juht
Median $380K
Administratiivassistent
$143K
Ärioperatsioonid
$200K
Ärianalüütik
$263K
Klienditeenindus
$69.3K
Klienditeeninduse Operatsioonid
$135K
Kliendi Edu
$352K
Juhtimiskonsultant
$335K
Turundusoperatsioonid
$550K
Värbaja
$228K
Müük
$213K
Lahenduste Arhitekt
$219K

Andmete arhitekt

Cloud Security Architect

UX Uurija
Median $262K
Õiguste omandamise graafik

100%

AASTA 1

Aktsia tüüp
RSU

Coinbase ettevõttes kuuluvad RSUs 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 100% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% kvartaliti)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Coinbase ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

KKK

Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Coinbase là $268,745.

