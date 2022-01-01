Ettevõtete kataloog
Garmin
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Garmin Palgad

Garmin palga vahemik varieerub $3,575 kogu kompensatsioonis aastas Personaliosakond madalamas otsas kuni $258,700 Andmeteadlane kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Garmin. Viimati uuendatud: 8/12/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Tootmise tarkvara insener

Võrguinsener

Süsteemiinsener

Riistvara insener
Median $113K

Sisseehitatud riistvara insener

Mehaanika insener
Median $55.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Toote disainer
Median $86K
Projektijuht
Median $110K
Ärianalüütik
Median $91K
Äri arendus
$65.7K
Tegevjuhi assistent
$201K
Klienditeenindus
$91.3K
Andmeteaduse juht
$166K
Andmeteadlane
$259K
Elektriinsener
$64.8K
Finantsanalüütik
$56.7K
Personaliosakond
$3.6K
Tööstus disainer
$71.6K
Infotehnoloog
$69.1K
Tootehaldusr
$96.5K
Küberturvalisuse analüütik
$75.4K
Tehniline programmijuht
$127K
Tehniline kirjutaja
$56.7K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

The highest paying role reported at Garmin is Andmeteadlane at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Garmin is $91,000.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Garmin jaoks

Seotud ettevõtted

  • Best Buy
  • Rakuten
  • The Home Depot
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid