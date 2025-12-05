Ettevõtete kataloog
Garmin
Garmin Personaliosakond Palgad

Keskmine Personaliosakond kogutasu in Pakistan ettevõttes Garmin ulatub PKR 849K kuni PKR 1.16M year kohta. Vaata ettevõtte Garmin kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$3.3K - $3.9K
Pakistan
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$3K$3.3K$3.9K$4.1K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Garmin?

KKK

Kõrgeima palgaga Personaliosakond ametikoha palgapakett ettevõttes Garmin in Pakistan on aastase kogutasuga PKR 1,162,020. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Garmin Personaliosakond ametikoha keskmine aastane kogutasu in Pakistan on PKR 848,780.

Muud ressursid

