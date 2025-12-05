Ettevõtete kataloog
Garmin
Garmin Klienditeenindus Palgad

Keskmine Klienditeenindus kogutasu in Taiwan ettevõttes Garmin ulatub NT$2.28M kuni NT$3.31M year kohta. Vaata ettevõtte Garmin kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$85.3K - $97.3K
Taiwan
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$74.3K$85.3K$97.3K$108K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Klienditeenindus ametikoha palgapakett ettevõttes Garmin in Taiwan on aastase kogutasuga NT$3,314,881. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Garmin Klienditeenindus ametikoha keskmine aastane kogutasu in Taiwan on NT$2,275,469.

