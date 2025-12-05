Ettevõtete kataloog
Garmin
Garmin Tööstus Disainer Palgad

Keskmine Tööstus Disainer kogutasu in Taiwan ettevõttes Garmin ulatub NT$1.87M kuni NT$2.62M year kohta. Vaata ettevõtte Garmin kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$66.2K - $77K
Taiwan
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$61.2K$66.2K$77K$85.7K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

KKK

Kõrgeima palgaga Tööstus Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Garmin in Taiwan on aastase kogutasuga NT$2,623,350. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Garmin Tööstus Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Taiwan on NT$1,873,822.

Muud ressursid

