Thrive Global
Thrive Global Μισθοί

Ο μισθός της Thrive Global κυμαίνεται από $126,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $418,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Thrive Global. Τελευταία ενημέρωση: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $127K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Μηχανικός Λογισμικού
Median $204K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$129K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$214K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$259K
Προσελκυστής Προσωπικού
$219K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$206K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Thrive Global είναι Διαχειριστής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $418,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Thrive Global είναι $209,863.

