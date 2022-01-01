Κατάλογος Εταιρειών
Rally Health
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Rally Health Μισθοί

Το εύρος μισθών της Rally Health κυμαίνεται από $89,445 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $321,300 για Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Rally Health. Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Επιστήμονας Δεδομένων
$321K
Ανθρώπινοι Πόροι
$89.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $153K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Διευθυντής Προϊόντος
Median $210K
Προσλήψεις
$156K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $305K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$219K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
Options

Στην Rally Health, οι Options υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

Έχετε ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να αλληλεπιδράσετε με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να λάβετε συμβουλές καριέρας και περισσότερα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Rally Health είναι ο Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $321,300. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Rally Health είναι $210,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Rally Health

Σχετικές Εταιρείες

  • Blink Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι