HealthifyMe
HealthifyMe Μισθοί

Ο μισθός της HealthifyMe κυμαίνεται από $30,469 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της HealthifyMe. Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $47.9K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$73.9K
Επιστήμονας Δεδομένων
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Διαχειριστής Προϊόντος
$201K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην HealthifyMe είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $201,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην HealthifyMe είναι $60,920.

Άλλοι Πόροι