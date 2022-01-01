HealthifyMe Μισθοί

Ο μισθός της HealthifyMe κυμαίνεται από $30,469 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της HealthifyMe . Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025