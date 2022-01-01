Blink Health Μισθοί

Ο μισθός της Blink Health κυμαίνεται από $35,529 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $504,161 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Blink Health . Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025