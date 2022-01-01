Hinge Health Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Hinge Health κυμαίνεται από $48,540 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $353,225 για έναν Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hinge Health. Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $175K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $240K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $232K

Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$142K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$147K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$124K
Εταιρική Ανάπτυξη
$271K
Αναλυτής Δεδομένων
$133K
Επιστήμονας Δεδομένων
$271K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$234K
Βιομηχανικός Σχεδιαστής
$261K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$75K
Μάρκετινγκ
$118K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$158K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$48.5K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$353K
Διαχειριστής Έργων
$116K
Ερευνητής UX
$207K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Hinge Health, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Hinge Health είναι Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $353,225. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Hinge Health είναι $166,550.

Άλλοι Πόροι