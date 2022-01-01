Hinge Health Μισθοί

Ο μισθός της Hinge Health κυμαίνεται από $48,540 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $353,225 για έναν Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hinge Health . Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025