Monarch Tractor Μισθοί

Ο μισθός της Monarch Tractor κυμαίνεται από $125,625 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $260,295 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Monarch Tractor. Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025

$160K

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $168K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$143K
Διαχειριστής Προϊόντος
$144K

Μηχανικός Λογισμικού
$126K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$260K
Άλλοι Πόροι