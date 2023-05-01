Monarch Tractor Μισθοί

Ο μισθός της Monarch Tractor κυμαίνεται από $125,625 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $260,295 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Monarch Tractor . Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025