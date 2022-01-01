Κατάλογος Εταιρειών
Snap
Snap Μισθοί

Ο μισθός της Snap κυμαίνεται από $61,215 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια στο χαμηλό άκρο έως $1,472,985 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Snap. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Μηχανικός Λογισμικού Ασφαλείας

Μηχανικός Λογισμικού Εικονικής Πραγματικότητας

Ερευνητής Επιστήμονας

Επιστήμονας Δεδομένων
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Διαχειριστής Προϊόντος
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Πωλήσεις
Median $235K

Εκτελεστικός Λογαριασμού

Διευθυντής Λογαριασμού

Σχεδιαστής Προϊόντος
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Προσελκυστής Προσωπικού
L3 $146K
L4 $162K

Τεχνικός Στρατολόγος

Μάρκετινγκ
L3 $182K
L4 $251K

Διευθυντής Μάρκετινγκ Προϊόντων

Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $260K
Λογιστής
Median $150K

Τεχνικός Λογιστής

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $165K
Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $352K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$90.5K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$304K
Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$79.9K
Αναλυτής Δεδομένων
$144K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$302K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$234K
Μηχανικός Υλικού
$144K
Νομικός
$120K
Σύμβουλος Διοίκησης
$377K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$176K
Οπτικός Μηχανικός
$527K
Διαχειριστής Συνεργατών
$643K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$570K
Διαχειριστής Έργων
$98K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$159K
Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια
$61.2K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

100%

ΕΤΟΣ 1

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:

  • 100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (8.33% μηνιαία)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

13%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 54% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (4.50% μηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.75% μηνιαία)

  • 13% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (1.08% μηνιαία)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Snap είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the L8 level με ετήσια συνολική αμοιβή $1,472,985. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Snap είναι $302,575.

