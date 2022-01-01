Snap Μισθοί

Ο μισθός της Snap κυμαίνεται από $61,215 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια στο χαμηλό άκρο έως $1,472,985 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Snap. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025
100%
ΕΤΟΣ 1
Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:
100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (8.33% μηνιαία)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ΕΤΟΣ 1
33.3%
ΕΤΟΣ 2
33.3%
ΕΤΟΣ 3
Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)
33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)
33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
13%
ΕΤΟΣ 3
Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
54% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (4.50% μηνιαία)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.75% μηνιαία)
13% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (1.08% μηνιαία)
Monthly vesting, no 1 year cliff
