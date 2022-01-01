Pinterest Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Pinterest κυμαίνεται από $55,210 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $1,154,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Pinterest. Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025

Μηχανικός Λογισμικού
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιστήμονας Δεδομένων
L3 $205K
L4 $242K
L5 $360K
L6 $447K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Διαχειριστής Προϊόντος
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Σχεδιαστής Προϊόντος
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Πωλήσεις
Median $204K

Διευθυντής Λογαριασμού

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $265K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $163K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $300K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $152K
Διαχειριστής Έργων
Median $156K
Ερευνητής UX
Median $275K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
Median $213K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $525K
Μάρκετινγκ
Median $261K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $174K
Ανθρώπινοι Πόροι
Median $160K
Λογιστής
$715K

Τεχνικός Λογιστής

Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$176K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$157K
Αρχηγός Επιτελείου
$211K
Εταιρική Ανάπτυξη
$896K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$56.5K
Γραφικός Σχεδιαστής
$196K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$55.2K
Νομικός
$117K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$214K
Διαχειριστής Συνεργατών
$91.6K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$249K
Προσελκυστής Προσωπικού
$76.2K
Μηχανικός Πωλήσεων
$219K
Συνολικές Αμοιβές
$283K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$159K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

50%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

17%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Pinterest, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 50% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (12.50% τριμηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)

  • 17% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (4.25% τριμηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Pinterest, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Pinterest, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Pinterest είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the M18 level με ετήσια συνολική αμοιβή $1,154,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Pinterest είναι $248,750.

