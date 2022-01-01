Κατάλογος Εταιρειών
Coinbase Μισθοί

Ο μισθός της Coinbase κυμαίνεται από $69,345 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $1,186,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Coinbase. Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Μηχανικός Λογισμικού Frontend

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Μηχανικός Κρυπτογραφίας

Διαχειριστής Προϊόντος
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Σχεδιαστής Προϊόντος
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Σχεδιαστής Αλληλεπίδρασης

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Επιστήμονας Δεδομένων
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
M6 $560K
M7 $772K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Ανθρώπινοι Πόροι
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Μάρκετινγκ
IC5 $200K
IC6 $270K

Διευθυντής Μάρκετινγκ Προϊόντων

Διαχειριστής Προγραμμάτων
IC4 $163K
IC5 $193K
Διαχειριστής Έργων
IC5 $213K
IC6 $346K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $214K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $175K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
Median $477K
Νομικός
Median $526K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $240K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $380K
Διοικητικός Βοηθός
$143K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$200K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$263K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$69.3K
Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$135K
Επιτυχία Πελατών
$352K
Σύμβουλος Διοίκησης
$335K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$550K
Προσελκυστής Προσωπικού
$228K
Πωλήσεις
$213K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$219K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Cloud Security Architect

Ερευνητής UX
Median $262K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

100%

ΕΤΟΣ 1

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Coinbase, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:

  • 100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% τριμηνιαία)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Coinbase, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Coinbase είναι Μηχανικός Λογισμικού at the IC8 level με ετήσια συνολική αμοιβή $1,186,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Coinbase είναι $268,745.

