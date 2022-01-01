Coinbase Μισθοί

Ο μισθός της Coinbase κυμαίνεται από $69,345 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $1,186,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Coinbase . Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025