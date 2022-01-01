Κατάλογος Εταιρειών
F5 Networks Μισθοί

Το εύρος μισθών της F5 Networks κυμαίνεται από $96,393 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Technical Account Manager στο χαμηλότερο άκρο έως $368,333 για Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της F5 Networks. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Διευθυντής Προϊόντος
Median $225K
Μάρκετινγκ
Median $213K

Μηχανικός Πωλήσεων
Median $262K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $111K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $296K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $200K
Προσλήψεις
Median $153K
Πωλήσεις
Median $238K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
Median $201K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $213K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$368K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$117K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$107K
Αναλυτής Δεδομένων
$106K
Οικονομικός Αναλυτής
$115K
Μηχανικός Υλικού
$163K
Ανθρώπινοι Πόροι
Median $195K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$166K
Διευθυντής Προγράμματος
$230K
Διαχειριστής Έργου
$110K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Τεχνικός Συγγραφέας
$169K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην F5 Networks, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην F5 Networks, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην F5 Networks είναι ο Επιχειρησιακές Λειτουργίες at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $368,333. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην F5 Networks είναι $195,000.

