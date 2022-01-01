Κατάλογος Εταιρειών
Citrix Μισθοί

Ο μισθός της Citrix κυμαίνεται από $25,125 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $224,420 για έναν Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Citrix. Τελευταία ενημέρωση: 10/17/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δικτύων

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $220K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $88.6K

Μάρκετινγκ
Median $182K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $123K

Cloud Architect

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$121K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$25.1K
Επιτυχία Πελατών
$63.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$25.3K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$94.4K
Επιστήμονας Δεδομένων
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Σύμβουλος Διοίκησης
$189K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$111K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$180K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$224K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$148K
Μηχανικός Πωλήσεων
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$79.2K
Τεχνικός Συγγραφέας
$28.2K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.33%

ΕΤΟΣ 1

33.33%

ΕΤΟΣ 2

33.33%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Citrix, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.33% ετησίως)

  • 33.33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.33% ετησίως)

  • 33.33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.33% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Citrix είναι Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $224,420. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Citrix είναι $102,458.

