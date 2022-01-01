Citrix Μισθοί

Ο μισθός της Citrix κυμαίνεται από $25,125 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $224,420 για έναν Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Citrix. Τελευταία ενημέρωση: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33.33%
ΕΤΟΣ 1
33.33%
ΕΤΟΣ 2
33.33%
ΕΤΟΣ 3
Στην Citrix, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33.33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.33% ετησίως)
33.33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.33% ετησίως)
33.33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.33% ετησίως)
